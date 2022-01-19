Приморец ищет себе жену через социальные сети

Фото: МАКОВЕЕВА Светлана.

Одинокий мужчина из Приморского края решил устроить свою личную жизнь посредством социальных сетей. Об этом стало известно из «Инстаграма». В одном из пабликов появилось обращение молодого человека, жаждущего найти спутницу жизни.

Так, парень на странице информационного портала Надеждинского района представился Андреем и поведал о своей «тяжелой» судьбе:

- Ищу супругу! Не лентяйку! С водительским удостоверением категории B, педагогическое и медицинское образование приветствуется.

Публикация, безусловно, вызвала ажиотаж в Сети, где получила массу комментариев. Большинство, кстати, от прекрасной половины человечества. Заинтересовало девушек и то, что же может предложить взамен им сам Андрей? В сумме пост в «Инстаграм» собрал более двухсот комментариев.

Через сутки загадочный Андрей снова объявился, но уже с некоторыми разъяснениями:

- Не шутка! Разбежались с супругой. Дочь со мной, в данный момент я на костылях, попросил пост, отозвались многие.… Всем спасибо! Навык вождения желает лучшего, а так все хорошо!

Под этой публикацией приморцы пожелали парню удачи в поисках, а также попросили обязательно опубликовать продолжение этой забавной истории.

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