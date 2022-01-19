Еще одну улицу во Владивостоке очистили от незаконных торговых павильонов

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

В дальневосточной столице демонтируют торговые павильоны в районе Первой речки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Владельцы точек пытались судиться с администрацией по данному вопросу, но проиграли дела.

Так, в среду, 19 января, специалисты убрали три сооружения с улицы Острякова, 11. У владельцев «вагончиков» давно закончилась аренда, и они буквально оказались вне закона.

- Арендаторы и субарендаторы были заранее уведомлены о предстоящем демонтаже. Собственникам предложили добровольно убрать и вывезти объекты. Однако никто не воспользовался такой возможностью. Поэтому к демонтажу торговых павильонов приступили городские службы, - уточнила заместитель начальника административно-территориального управления Светлана Вильгерман.

В том случае, если собственники вернут свои магазинчики на прежнее место без разрешения, их ждет штраф за самовольное размещение объектов, а также оплата повторного демонтажа и хранения павильонов.

К слову, ранее во Владивостоке таким же способом расчистили пешеходную зону в районе Океанского проспекта, 88. После демонтажа девяти объектов там установили лавочки и новогодние декорации. В планах – благоустроенное пешеходное пространство с деревьями и кустарниками. Очистили пешеходную зону от незаконных объектов и в районе Океанского проспекта, 111а. Здесь для удобства горожан установили лавочки.

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