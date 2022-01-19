В предстоящие выходные погода порадует Приморье комфортными для прогулок условиями

Фото: СОБОЛЬ Анна.

В предстоящие выходные 22 и 23 января в Приморье ожидается спокойная погода. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Так, в субботу, 22 января, регион продолжит находиться во власти гребня континентального антициклона: ночь будет все также морозна, -23...-30°С, в горных районах -31...-37°С, на побережье -15...-21°С. Днем -9...-15°С, на востоке -2...-8°С.

В воскресенье, 23 января, ситуация начнет меняться: антициклон над Приморьем станет разрушаться, в ночные часы морозы ослабеют. День также станет теплее, чем до этого. По словам синоптиков, погода станет будет комфортной для прогулок на свежем воздухе.

Осадков во Владивостоке, кстати, метеорологи тоже не предвещают. В субботу, 22 января, будет умеренно морозно, -15...-18°С ночью и -7...-10°С днем. В воскресенье, 23 января, температурный фон повысится на 1 — 2 градуса.

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