Юноша из Приморья решил обучить свою подругу вождению, и вот что из этого вышло

Фото: АХМАДУЛЛИН Дмитрий.

Парень решил научить свою возлюбленную езде на автомобиле, но затея закончилась аварией. Приморец, вместо того, чтобы мужественно ответить за содеянное, покинул место ДТП. Теперь его ищут через «Инстаграм».

История развернулась в Уссурийске, в районе дома по улице Кушнира, 30. О случившемся в социальных сетях рассказала владелица одного из авто, припаркованных на стоянке во дворе. По ее словам, молодой человек посадил за руль свою подругу, которая и ездить то не умеет. Видимо целью того вечера было обучение девушки азам вождения, но что-то явно пошло не так.

Сдавая назад, автомобиль на полном ходу протаранил стоявший на парковке транспорт. Владелец машины-виновника вышел из авто, чтобы оценить ситуацию. Вышла и его спутница. После этого они в спешке поменялись местами и просто скрылись в неизвестном направлении.

- Вопрос к молодому человеку: зачем усаживать за руль свою ненаглядную, если она понятия не имеет, как этим всем управлять?! А если уж посадил, то будь добр нести за нее ответственность, а не уезжай по-быстрому в надежде, что камера на ближайшем подъезде не работает. Должно быть стыдно. И я думаю, вы понимаете, чем это грозит. Номер телефона оставила, жду. Но недолго, - высказалась владелица покореженного автомобиля.

Ролик, кстати, с камеры наблюдения тут же разлетелся по социальным сетям.

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