ВМТП остается лидером России по контейнерообороту

Фото: пресс-служба FESCO

По итогам 2021 года Владивостокский морской торговый порт обработал 757 265 TEU (TEU – эквивалент 20-футового контейнера) и второй год подряд занимает первую строку рейтинга российских портов по контейнерообороту. Общий грузооборот составил 12 928 976 тонн.

На втором месте АО «Первый контейнерный терминал» с результатом 627 941 TEU. Тройку лидеров замыкает ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (609 320 TEU).

– ВМТП сделал ставку на развитие контейнерной составляющей и последовательно наращивает объемы контейнерооборота. Мы внедряем новые технологии в производство, закупаем технику. Слаженная работа портовиков, моряков, логистов транспортной группы FESCO позволяет нам достигать таких впечатляющих результатов. Для ВМТП это только начало, у нас очень амбициозная программа развития, – рассказал врио генерального директора ПАО «ВМТП» Владимир Корчанов.

Фото: пресс-служба FESCO

В сентябре 2021 года в ходе Восточно-экономического форума ВМТП стал базовым портом Севморпути. Это означает, что мощности порта будут увеличиваться, а количество обрабатываемого груза расти. В порту планируется строительство нового глубоководного причала. В конце декабря 2021 года «Владивостокский морской торговый порт» заказал восемь кранов на пневматическом и рельсовом ходу (типов RTG и RMG) в рамках развития порта до 2025 года. Это приобретение в комплексе с другими мероприятиями позволит еще больше увеличить перерабатывающую мощность порта.

Фото: пресс-служба FESCO

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.