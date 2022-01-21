Приморские тепловые сети обследовали теплотрассы во Владивостоке при помощи тепловизора

Специалисты устанавливают тепловизор на вертолет. Фото: Василий Гордиенко

Структурное подразделение «Приморские тепловые сети» (филиал «Приморская генерация» АО «ДГК) с высоты птичьего полета провело оценку состояния тепловых сетей города, а также выявление скрытых повреждений. Благодаря мощному тепловизору, установленному на вертолете, энергопредприятие обследовало теплотрассы в одном из районов города.

– Тепловая инфракрасная аэросъёмка (ТИКАС) – метод не новый для западной части России, а вот на Дальнем Востоке такое сделано впервые. Для пробного исследования мы взяли Первомайский район Владивостока. Площадь обследования – 30 кв. км – зона теплоснабжения от Владивостокской ТЭЦ-2. Сам полет занял 3 часа, результаты обследования мы получали по мере расшифровки данных, – рассказал начальник производственно-технического отдела СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Дмитрий Бондарь.

Результат исследования – координатно привязанные тепловые инфракрасные изображения участков тепловых сетей с высокими теплопотерями, причиной которых могут являться скрытые повреждения, нарушение или отсутствие теплоизоляции и т. д.

– Являясь Единой теплоснабжающей организацией, мы всегда следим за состоянием не только магистральных тепловых сетей, находящихся на балансе нашей организации, но и за теплотрассами других компаний-транспортировщиков. Есть повреждения на сетях, которые видны глазу, а есть те, о которых можно и не знать, и лишь догадываться, увидев по приборам учёта повышенную подпитку. Все это влияет на итоговое качество предоставления коммунальной услуги потребителям. В ходе ТИКАС в режиме экспресс-диагностики были выявлены 117 участков высоких теплопотерь – на магистральных и разводящих подземных тепловых сетях, – рассказал заместитель директора по теплоснабжению СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Василий Гордиенко.

Полученные данные Приморские тепловые сети передали в компании, осуществляющие транспортировку теплоресурса, обязав выполнить ремонтные работы на теплотрассах, чтобы улучшить качество оказываемых услуг.

Исследование теплосетей методом ТИКАС заняло около трех часов. Фото: Дмитрий Бондарь

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