Глава Примгидромета: температура в Приморье постепенно пойдет вверх

Зима смягчится и не будет такой суровой Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

До весны еще далеко, однако в Приморье последняя декада января принесет немного тепла. Борис Кубай в рассказе о погоде до конца месяца сообщил, что температура в Приморье постепенно пойдет вверх.

- Поверхности земли над территорией Приморья будет господствовать область высокого давления, поэтому погода здесь будет иметь антициклонический характер, с преобладанием солнечных дней и минимумом осадков, - приводит слова Кубая портал Примпогода.

Температура не опустится ниже средних значений, повышаться столбики термометров начнут в выходные. Кубай ожидает, что температура не будет ниже -12...-15 градусов.

Напомним, сегодня, 21 января, в пятницу погода смягчится. Ветер станет тише, будет теплее на 1-2 градуса. Снега в крае в последнюю декаду января не ждут.

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