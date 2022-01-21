Во Владивостоке расследуют ужасное смертельное ДТП с опрокидыванием

Машина врезалась в препятствие и перевернулась. Фото: пресс-служба УМВД

В пресс-службе УМВД РФ по Приморью сообщили, что за прошедший четверг зафиксировано 75 ДТП. Два человека погибли, еще пятеро травмировано. Более 140 машин повреждено.

Во Владивостоке скончался 35-летний мужчина, который ехал с водителем Subaru Legends. Последний неожиданно влетел на препятствие и опрокинулся: пассажир получил серьезные травмы в перевернутом авто и скончался. При этом стаж вождения 33-летнего водителя - более 7 лет, однако за недолгий 2021 год он привлекался три раза. Штрафы оплачены. Назначены экспертизы, ведется расследование.

Как уже писала "КП-Владивосток", вторым погибшим стал водитель рейсового автобуса в Артеме - свидетелями сердечного приступа мужчины стали 8 человек. Возбуждена административная проверка.

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