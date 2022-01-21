Уверенный рост: власти озвучили обновленные данные по COVID-19 в Приморье

Контроль за измерением температуре на входе усилят Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суточная заболеваемость ковидом в Приморье продолжает уверенно расти. За минувшие сутки заразились инфекцией еще 356 жителей, всего за период пандемии зафиксировано 108 220 случаев, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Скончались от болезни 1 659 человек, семерых приморцев коронавирус погубил за сутки. Стоит отметить, ежедневное количество смертей не снижается ниже пяти человек.

Выздоровели 394 человека, за период пандемии - 91 661 житель. Привито как минимум первым компонентом вакцины 939 864 человека.

- Министерство здравоохранения России озвучило, что число повторных случаев заражения коронавирусом из-за прихода штамма «омикрон» выросло в России, по разным оценкам, от пяти до 10 раз. Пока новый штамм не зафиксирован в Приморье, но его ожидают здесь в ближайшие недели, - напомнили в пресс-службе.

Напомним, власти готовятся к приходу штамма: введен строгий входной контроль, жителей в группе риска отправят на удаленку. О том, как регионы ДФО ждут "омикрон" - в материале КП.

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