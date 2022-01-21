Жителей Приморского края напугали "приездом" опасных отходов с космодрома

Груз в Хорольском округе. Фото: пресс-служба правительства Приморья

Администрация Приморского края опровергла очередную фейковую информацию. В соцсетях часть жителей уверяла, что в край с космодрома "Восточный" Амурской области завезут еще 588 тонн отходов.

- Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Константин Андронович уточнил, что по заверениям из Министерства природных ресурсов Амурской области и информации руководителя ООО «Система», ввозить отходы на территорию Приморского края компания не планирует. Более того, ООО «Зеленый город» направило иск к ГБУ Амурской области «Экология» о расторжении контракта, идет судебный процесс. В правительстве Приморья держат ситуацию на контроле, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, ранее опасные отходы завезли в Надеждинский район Приморья, чтобы утилизировать, затем мешки нашли в Хорольском муниципальном округе. Контролирующий орган вынес ООО «Система» предупреждения о недопустимости дальнейшей транспортировки и утилизации отходов, ввоз мешков назвали логистической ошибкой. Подробнее - в материале КП.

- Для дальнейших действий, связанных с утилизацией этих веществ, мы направили запрос в Минсельхоз России, чтобы специалисты разъяснили, как их безопасно обезвреживать и утилизировать, - сказал Олег Кожемяко после получения результатов экспертизы.

Сейчас власти принимают решения о способе утилизации, это займет до 2-3 недель.

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