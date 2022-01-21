Колются, закладки ищут: в одном из районов Владивостока жильцы ищут подьездных накроманов

Фото: принтскрин видео, dpskontrol125rus

Во Владивостоке жители одного из домов на Жигура серьезно обеспокоены. На видеозаписи, которую предоставили жильцы, молодой человек что-то сооружает "из подручных материалов" - судя по всему, готовится к приему наркотиков.

- Наркоманы лазают , колются , закладки ищут, двери дергают. Каждый день практически, - гласит сообщение авторов в соцсетях, где опубликованы кадры.

На видеозаписи молодой человек сидит на корточках и мастерит "дозу". Приморцев видео взбудоражило: большинство порекомендовали немедленно обратиться в полицию, другая часть - установить домофон.

- Господи, как это страшно. Где полиция? - спрашивает жительница.

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