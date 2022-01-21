Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток21 января 2022 2:37

Колются, закладки ищут: в одном из районов Владивостока жильцы ищут подьездных накроманов

"Господи, как это страшно", - реагируют приморцы на кадры с камер
Ростислав САХАЛИНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: принтскрин видео, dpskontrol125rus

Фото: принтскрин видео, dpskontrol125rus

Во Владивостоке жители одного из домов на Жигура серьезно обеспокоены. На видеозаписи, которую предоставили жильцы, молодой человек что-то сооружает "из подручных материалов" - судя по всему, готовится к приему наркотиков.

- Наркоманы лазают , колются , закладки ищут, двери дергают. Каждый день практически, - гласит сообщение авторов в соцсетях, где опубликованы кадры.

На видеозаписи молодой человек сидит на корточках и мастерит "дозу". Приморцев видео взбудоражило: большинство порекомендовали немедленно обратиться в полицию, другая часть - установить домофон.

- Господи, как это страшно. Где полиция? - спрашивает жительница.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.