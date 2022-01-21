В Приморье заметно выросло число желающих подключиться к электрическим сетям

Фото: АО «ДРСК»

Рекордное количество заявок на технологическое присоединение поступило в Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) в 2021 году. В филиале за прошлый год зарегистрировано 8244 заявок, что на 36 процентов больше, чем за 2020 год. Это абсолютный рекорд за всю деятельность приморского филиала ДРСК.

Специалисты отмечают, что подавляющее число заявок на техприсоединение поступает от жителей южных территорий Приморья – это Надеждинский район, где уже несколько лет подряд активно идет индивидуальное жилищное строительство, а также Владивостокский и Артемовский городские округа, Шкотовский и Хасанский муниципальные районы.

Всего за прошлый год было выполнено 3748 присоединений, что также превышает показатель 2020 года на 759 присоединений. Присоединенная мощность составила 163 830 кВт.

В прошлом году приморские энергетики обеспечили возможность подключения таких крупных объектов, как многофункциональный гостиничный комплекс в районе мыса Бурный во Владивостоке, объекты животноводства в Спасском и Ханкайском районах, объекты интегрированного развлекательного курорта «Приморье» в бухте Муравьиная, Уссурийский завод алюминиевых конструкций, группы жилых домов в Надеждинском районе и Артеме, а также многоэтажные жилые застройки во Владивостоке и Находке.

Также было осуществлено подключение ряда социально-значимых объектов – многопрофильной диагностической поликлиники в Артеме, общеобразовательной школы в селе Рощино Красноармейского района, строящейся Новолитовской общеобразовательной школы в поселке Волчанец, детского сада в селе Чугуевка. К электрическим сетям были подключены объекты уличного освещения, базовые станции сотовой связи, фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы).

Кроме этого, в прошлом году Приморские электрические сети осуществили технологическое присоединение десяти электрозарядных станций (ЭЗС) РусГидро на территории Приморья. Заправки для электромобилей, подключенные к сетям ДРСК, расположены вдоль федеральной трассы в Надеждинском, Партизанском, Шкотовском, Черниговском, Дальнереченском, Пожарском, Спасском и Хасанском районах Приморья, две – во Владивостоке.

Стоит отметить, что больше половины инвестиционной программы Приморских электрических сетей – это мероприятия, выполняемые в рамках технологического присоединения новых потребителей. В этом году энергетики филиала продолжат подключение социально-значимых объектов – школ, больниц, детских садов и других, к электроэнергии будут подключены логистические комплексы, жилые дома, а также построены объекты для развития железнодорожной инфраструктуры.

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