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Владивосток21 января 2022 4:14

Татуировки перстня на левой руке. По всему Приморью разыскивают 55-летнего мужчину

Александр Будько ушел из дома 10 декабря и до сих пор не найден
Ростислав САХАЛИНОВ
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Фото: primpoisk25

Фото: primpoisk25

В Приморье пропал 55-летний мужчина по имени Александр Будько. Он вышел из дома (Ломоносова, 38, Уссурийск) 10 декабря, до сих пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в организации "ПримПоиск".

По данным волонтеров, мужчине 50 лет на вид, рост около 170-175 сантиметров, худощавый, с темно-русыми волосами и залысинами на лбу. Глаза серо-зеленые. Был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные туфли, черную шапку.

Мужчина имеет несколько особых примет: вставные зубы, татуировку в виде креста на левой кисти, на среднем и безымянных пальцах левой руки тату в виде перстня.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Александра, позвоните по номерам: 8 (4234) 32-16-26 – ОМВД России по г. Уссурийску или 102 – полиция.

8 908 987 39 19; 8 914 069 90 90 – номера волонтёров. Почта организации "ПримПоиск" - primpoisk25@gmail.com.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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