Житель Приморья перевел мошенникам деньги спустя месяц, как 2 миллиона им же перевела жена

Пару обманули "классической" схемой Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Удивительная история мошенничества развернулась в Аннучинском районе: семейная пара перевела мошенникам более 2,7 миллиона рублей. Действовали по указке якобы сотрудников банка и органов правопорядка. Иными словами, схема старая.

Об этом "Комсомольская правда - Владивосток" узнала в пресс-службе ОМВД "Арсеньевский". 55-летняя жительница Аннучинского района обратилась в полицию из-за мошенничества. Ей позвонила неизвестная, представилась сотрудницей банка и сообщила, что на ее имя пытаются оформить кредит. Чтобы избежать этого, нужно перебить заявку новым кредитом. Женщине помогли создать виртуальную карту банка через специальную программу, попросили купить сим-карту и телефон. Позже подключился лже-сотрудник полиции, который по телефону также инструктировал потерпевшую.

В итоге она перевела мошенникам в сумме 2 миллиона 560 тысяч рублей. Но и это не все - спустя месяц аналогичное заявление в полицию подал супруг пострадавшей. Ему поступали такие же звонки от липовых банковских сотрудниц и полицейских - так муж женщины перевел им еще 185 тысяч рублей.

- Следователем следственного пордразделения МО МВД России «Арсеньевский» возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное в крупном размере). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - сообщили в пресс-службе.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.