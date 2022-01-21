Из-за аварии на водоводе в Приморье затопило жилой дом

Приморцы ужаснулись увиденным кадрам. Фото: instagram.com/raionnie_baiki

В Приморье жители поселка сообщили о своей проблеме. По словам приморцев, начался сброс воды, из-за которого у некоторых возникли неприятности. О ситуации люди рассказали в социальных сетях.

В Инстаграме проживающие в поселке Новошахтинский пожаловались на сброс воды, который произошел 20 января на улице Вокзальная. В результате затопило один из домов. Приморцы поделились фотографиями и видео, на которых отлично видно реки грязной воды.

По словам жителей, они связывались с администрацией поселка, и им сказали, что произошел прорыв на улице Мира.

В комментариях многие ужаснулись увиденному, однако некоторые нашли повод для шуток.

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Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с администрацией поселка и узнал, из-за чего возник прорыв воды. Как сообщили редакции, произошла авария на водоводе. Грязная вода пошла по кювету и подтопила жителей. Неполадку устранил «Примтеплоэнерго» филиал «Михайловский» в тот же день, когда о ней сообщили жители поселка.

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