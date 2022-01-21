Без обеда и в две смены: сотрудники ВПОПАТ №1 заявили о тяжелых условиях труда

Фото: Ярослав ЮРИН

В новых медиа распространяется информация, что водителей «Владивостокского производственного объединения пассажирского автотранспорта №1» (МПВ ВПОПАТ №1) заставляют работать без обеда и в две смены, по 15-18 часов. По словам сотрудников предприятия, постоянная усталость, недомогание, головные боли приводят к тому, что они начинают засыпать прямо за рулем, а как следствие – попадают в аварии. Вспомнить хотя бы ДТП в районе бухты Тихой, которое случилось 11 декабря прошлого года. В тот день были выдвинуты две возможные версии произошедшего – автобусник не смог удачно обогнуть большегруз, или же тяжелая машина съехала прямо в общественный транспорт. Но, судя по заявлению, сделанному на видео, причиной стала именно усталость водителя. «Комсомольская правда – Владивосток» разбирается в ситуации.

На кадрах, размещенных в социальных сетях, мужчина в медицинской маске и черной футболке с желтой надписью «МПВ ВПОПАТ №1» на фоне пассажиров обращается к людям, так как, по его словам, другого варианта нет:

– Я за рулем нахожусь больше 15 часов, голова кружится, голова тяжелая, шея тяжелая. Как не было у нас обедов, так обедов и нет. <…> Но, как говорится, пожаловаться некому, поэтому обращаюсь, уважаемые граждане, к вам: прошу вас распространить эту информацию, потому что очень страшно везти такое количество пассажиров.

Следующий кадр – видео с того самого декабрьского ДТП на Тихой:

– Уважаемые граждане, из-за нарушений Трудового кодекса наш водитель уснул за рулем и попал в эту жуткую аварию.

«КП – Владивосток» уже обратилась за комментарием в администрацию города. Там заявили, что сотрудник уже обращался с подобными заявлениями, по всем фактам проведены проверки. Никаких нарушений не выявлено.

Также в мэрии добавили: рабочий день автобусников составляет 10-12 часов, все зависит от графика маршрута, и уже исходя из количества отработанных часов начисляется зарплата. Все переработки оплачиваются по отдельной, повышенной сетке.

Также редакция спросила у прокуратуры Приморья, организуют ли они проверку. В ведомстве отметили, что они уже разбираются в ситуации, и если будут выявлены нарушения требований трудового законодательства, то они «рассмотрят вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования».

Добавим, что утром 21 января корреспондент издания пообщался с одним из водителей компании. Он рассказал, что у них есть обеды по 30-40 минут, в часы пик – немного меньше, после каждого круга по маршруту они отдыхают, а работают по 9-12 часов. Другой водитель от общения с журналистом отказался, заявив «Я ничего не знаю».

«КП – Владивосток» следит за развитием событий.

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