У детской площадки на Сельской во Владивостоке установят подпорную стену

Сейчас детская площадка на Сельской не выглядит безопасным развлечением. Фото: пресс-служба мэрии

Во Владивостоке подвели итоги электронного аукциона на выбор подрядчика - он должен установить подпорную стену на Сельской, 10. "Стройартель" установит сооружение высотою в 6,5 метра и длиною в 12 метров.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Необходимо укрепить откос рядом с детской площадкой, чтобы избежать обрушения грунта. На кадрах видно, что участок довольно опасен. Планируется, что будут проведены работы по отводу воды. Срок сдачи - 30 июля.

Фото: пресс-служба мэрии

В мэрии напомнили, что подпорные стены будут реконструироваться по нескольким адресам, а в прошлом году были отремонтированы стены на Олега Кошевого, Окатовой, Зои Космодемьянской и других улицах.

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