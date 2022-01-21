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Владивосток21 января 2022 6:20

У детской площадки на Сельской во Владивостоке установят подпорную стену

Предусмотрены и работы по отводу воды, длина стены составит 12 метров
Руслан НОВИКОВ
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Сейчас детская площадка на Сельской не выглядит безопасным развлечением. Фото: пресс-служба мэрии

Сейчас детская площадка на Сельской не выглядит безопасным развлечением. Фото: пресс-служба мэрии

Во Владивостоке подвели итоги электронного аукциона на выбор подрядчика - он должен установить подпорную стену на Сельской, 10. "Стройартель" установит сооружение высотою в 6,5 метра и длиною в 12 метров.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Необходимо укрепить откос рядом с детской площадкой, чтобы избежать обрушения грунта. На кадрах видно, что участок довольно опасен. Планируется, что будут проведены работы по отводу воды. Срок сдачи - 30 июля.

Фото: пресс-служба мэрии

Фото: пресс-служба мэрии

В мэрии напомнили, что подпорные стены будут реконструироваться по нескольким адресам, а в прошлом году были отремонтированы стены на Олега Кошевого, Окатовой, Зои Космодемьянской и других улицах.

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