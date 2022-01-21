Девятнадцатилетняя летчица из Бельгии, пролетевшая через Владивосток, завершила кругосветку

Зара в Хабаровске. Фото: пресс-служба аэропорта Хабаровска

Летчица, прилетавшая во Владивосток, закончила свое сногсшибательное путешествие. Заре Резерфорд (Бельгия) всего 19 лет. Поездка затянулась на полгода вместо планируемых трех месяцев - она не раз застревала в городах Дальнего Востока.

Напомним, в Хабаровске Зара провела несколько дней и успела примерить кокошник. Нашим коллегам бельгийка рассказала, что мечтала о кругосветке с детства. От происходящего девушка в восторге, вот только морозы и отдаленность от семьи ее печалят. Во Владивостоке в честь путешественницы провели пресс-конференцию.

Резерфорд успела облететь США, Мексику, Россию, Канаду и Атлантиду. О том, что путешествие закончилось, сообщили на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса. Зара официально стала самой молодой женщиной в мире, которая завершила в одиночку кругосветное путешествие - оно заняло 199 дней.

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Зара Резерфорд - самая молодая летчица, решившаяся на кругосветное путешествие в одиночку. До этого девушка на три недели застряла в Аяне, на севере Хабаровского края (подробнее)

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