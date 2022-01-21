В РусГидро обсудили вопросы повышения надежности электросетевого комплекса Приморского края

Фото: АО «ДРСК»

В РусГидро прошла рабочая встреча председателя правления – генерального директора компании Виктора Хмарина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, главным вопросом которой стал ход реализации Программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК).

Программа МиРЭК на 2021-2025 годов была разработана после анализа технических причин масштабных отключений в Приморье в конце 2020 года в результате сильнейшего ледяного дождя. Цель программы – повысить надежность работы электрических сетей в неблагоприятных стихийных условиях, а также устойчивость электроснабжения потребителей в целом. МиРЭК включает мероприятия по реконструкции электрических сетей 0,4-110 кВ, модернизацию оборудования подстанций 35-110 кВ, расширение просек, ремонтные работы, улучшение оснащенности специальной техникой, резервными источниками электроснабжения, а также увеличение пропускной способности ВЛ 110 кВ, питающих тяговые подстанции РЖД.

По словам Виктора Хмарина, на данный момент в рамках программы ведется реконструкция подстанций 35 кВ Академическая, 110/35/6 кВ Западная, 110/6 кВ Промузел, ВЛ 110 кВ «ВТЭЦ-2-Голдобин», реконструкция сетей 10/0,4 кВ Хасанского, Надеждинского, Шкотовского районов и города Партизанск, завершено строительство новой кабельной линии 35 кВ Солерс-РП4 (подстанции Чуркин). В соответствии с графиком идет ремонт зданий, расширение просек. Проведена закупка необходимой спецтехники, в том числе резервных дизель-генераторных установок.

В планах на 2022 год – продолжение работ по ремонту зданий подстанций, расширению просек, наращивание темпов реконструкции сетей. Особое внимание будет уделяться повышению надежности электросетевого комплекса во Владивостоке и Надеждинском районе Приморского края.

Будет завершена реконструкция подстанций Западная, Академическая и Промузел, выполнены работы по модернизации ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Промузел, ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел, ВЛ 35 кВ, Артемовская ТЭЦ – Шкотово, ВЛ 35 кВ Спутник – Угловая, ВЛ 35 кВ М – Черниговка, КВЛ 35 кВ Русская – Эгершельд, КВЛ 35 кВ Эгершельд – КЭТ с отпайкой на подстанцию Зеленая. В текущем году будет разработана необходимая проектная документация и начаты работы по линиям электропередачи, которые питают тяговые подстанции РЖД в рамках развития Восточного полигона железных дорог.

Глава Приморья поблагодарил руководство РусГидро за реализацию программы МиРЭК, которая призвана в значительной степени повысить устойчивость электрических сетей к воздействию погодных условий, тем самым обеспечив надежное электроснабжение потребителей.

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