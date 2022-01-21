Жители Приморья пару месяцев вымогали деньги у военнослужащих и грабили воинские части

Всего следствию известно об 11 эпизодах преступлений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Удивительное уголовное дело поступило в суд в Приморье. Трое жителей Уссурийска на протяжении за три месяца отметились в девяти эпизодах вымогательства с угрозой насилия и в двух - грабежа. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", с ноября 2019 по февраль 2020 года фигуранты вымогали деньги у военнослужащих-контрактников в воинских частях Уссурийска и села Сергеевки. Жители требовали отдать деньги, отбирали банковские карты и даже пин-коды от них. Общий ущерб составил 200 тысяч рублей - его военным частично возместили.

Фигуранты под арестом, уголовное дело отправлено в суд. Дело возбуждено по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с угрозой насилия) и части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенные организованной группой).

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