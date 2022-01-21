Приморцам предложили придумать имена полугодовалым якам из зоопарка

В январе якам исполнилось полгода. Фото: instagram.com/zoopark_vl

Приморский зоопарк «Садгород» запустил конкурс, в котором жители Приморья должны придумать имена двум якам. О событии сотрудники учреждения сообщили на своей страничке в Инстаграме.

Якам из зоопарка исполнилось уже полгода, а у них до сих пор нет имен. Поэтому приморцам предложили самим придумать клички малышам. Авторам двух лучших имен подарят пригласительные билеты в зоопарк – 1 взрослый и 1 детский.

Конкурс проходит в три этапа. На первом участники пишут свои варианты имен для яков. Следующая ступень соревнования – в субботу, 22 января, организаторы опубликуют запись с понравившимися кличками, а приморцы должны назвать номера лучших. В финале по большему количеству голосов будут выбирать победителя.

Люди написали много необычных и красивых имен. Кто-то вдохновился иностранными языками, другие вспомнили, что яки родились летом, а третьи связали клички с чем-нибудь вкусных. Из предложенных вариантом можно встретить: Зефир и Карамелька, тибетские имена Цэрин (долголетие) и Геле (счастье), Солнце и Одуванчик, Милка и Орео.

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