Русскому языку будут обучать детей мигрантов в Приморье

Фото: правительство Приморского края.

Уроженцы Узбекистана, а также их дети теперь смогу повысить уровень знаний русского языка. Для этих целей в дальневосточной столице открылся специальный учебный класс. Об этом сообщает правительство Приморского края.

Свои двери класс распахнул в пятницу, 21 января. Проект «Построим будущее вместе» реализован узбекской национально-культурной автономией «Содружество Средней Азии» по Приморскому краю при поддержке фонда грантов Губернатора Приморского края» и направлен на создание образовательного центра на территории Владивостока для языковой и социально-культурной адаптации детей мигрантов, которым тяжело дается образовательная программа, и их родителей.

В Приморье проживают представители 158 национальностей. Для сравнения во всей России живут представители 198 народов. По статистике, 9 из 10 учащихся во Владивостоке детей мигрантов являются отстающими. Это, как минимум, снижает их самооценку, а также сказывается на отношениях с окружающими. Больше всего трудностей ученики испытывают с русским языком, иногда плохо понимают задания учителя или текст в учебнике, а потому не могут правильно выразить свою мысль.

Фото: правительство Приморского края.

В департаменте внутренней политики региона отмечают, что одна из главных задач проекта – предоставление возможности приезжим мигрантам обучаться русскому языку, чтобы они могли успешно сдать экзамены и адаптироваться в русскоязычной среде и стать полноценными членами общества Приморского края.

- Решение этой проблемы состоит в целенаправленном обучении школьников взаимодействию и сотрудничеству непосредственно в классных коллективах. Отсюда следует, что хороший уровень владения русским языком – это ключ к успеху не только на уроках русского языка, но и на других предметах общеобразовательного цикла, – рассказали в общественной организации «Содружество Средней Азии».

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