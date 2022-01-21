Два автомобиля сгорели в Уссурийске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В Приморье произошел пожар – сгорели две машины. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Инцидент случился в городе Уссурийск. На пульт пожарно-спасательной охраны поступил вызов, звонивший сообщил о том, что в на улице Комсомольская горят два автомобиля. В считанные минуты огнеборцы прибыли на место.

Пожарные установили, что у обоих автомобилей горят двигатели. Огонь повредил шесть квадратных метров. По информации ведомства, погибших и пострадавших нет. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

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