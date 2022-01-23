Человек собаке друг: во Владивостоке появился бесплатный курс по воспитанию питомцев

Узнать лучше о повадках питомцев помогут специалисты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владивостоке открылась школа ответственного собаковода – полезные и интересные лекции проводятся для всех желающих абсолютно бесплатно. Места проведения лекций меняются, посетить их можно по предварительной записи. Корреспондент «КП-Владивосток» тоже решил приобрести новые знания об уходе и воспитании животных. Кстати, это отличная возможность не только для владельцев собак, но и для тех, кто только хочет завести питомца.

Идейными вдохновителями и организаторами проекта выступили три жительницы Приморья – Екатерина Майорова, Екатерина Воронцова и Лариса Костина. Компанию опытным кинологам составил миттельшнауцер по кличке Вольт. Черныш стал настоящей звездой вечера, позволяя себя гладить и помогая специалистам наглядно демонстрировать те или иные примеры поведения.

Фото: Данил Отрошенко

Цель школы – объяснить важные темы по уходу за питомцами, рассказать, как найти с ними общий язык. На лекциях люди могут поговорить о своих собаках и поделиться опытом. Кинологи отмечают, что для решения некоторых задач и корректировки поведения животных может понадобиться личный прием. Ведь к каждому четвероногому другу нужен индивидуальный подход.

– Мы будем рассказывать обо всех тонкостях, связанных с воспитанием собак. Наши лекторы –профессиональные кинологи, они могут ответить на большинство вопросы. Приглашаем всех, у кого уже есть собаки и тех, кто только планирует завести себе животное, на интересные и познавательные лекции, – поделилась кинолог, специалист по корректировке поведения, Екатерина Майорова.

Несмотря на то, что проект появился недавно, он уже пользуется популярностью. На вторую в этом году лекцию пришло больше людей, чем ожидалось. Однако из-за нехватки места всех желающих сразу специалисты не могут, поэтому список формируется до 20 человек. Кстати, занятия пришлись по душе приморцам разных возрастов, на уроке оказались совсем молодые ребята и люди старшего поколения, некоторые пришли всей семьей.

– Проводить эти образовательные лекции – наш гражданский долг, как кинологов, так и хозяев собак, – уверена кинолог Екатерина Воронцова.

Фото: Данил Отрошенко

За время занятия слушатели почерпнули для себя что-то новое, много шутили и делились своими историями. Многие отметили, что планируют и дальше посещать лекции, ведь на следующих встречах будут выступать специалисты из других отраслей – к примеру, ветеринары, они тоже расскажут много интересного.

На занятие приходят по записи, записаться можно в группе Telegram и WhatsApp по номерам 8950-254-58-40 и 8953-201-21-51 или через директ в «Инстаграм». Запись бесплатная.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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