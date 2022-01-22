Выходные в Приморье 22 января начнутся с потепления

Утро в крае прохладное Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Выходные в Приморье порадуют жителей легким потелпением. Зима ослабеет: температура сегодня, 22 января, от -2 до -13 градусов, сообщил портал "Примпогода".

Во Владивостоке облачно, но без осадков. Северо-западный ветер умеренный, вечером до сильного. После морозного утра потеплеет до -8...-10 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, во второй половине северный умеренный. Температура воздуха -10...-12 градусов, в утренние часы -27...-29 градусов.

В Находке немного облачно, но также без осадков Температура воздуха составит от -2 до -4 градусов, в утренние часы -11...-13 градусов.

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