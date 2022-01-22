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Владивосток22 января 2022 0:29

"Что за сладкие бочонки": семейный ремонт барсуков попал на камеры в Приморье

Кадры опубликовал МРОО "Центр Тигр"
Ростислав САХАЛИНОВ
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Фото: принтскрин видео, siberiantiger_center

Фото: принтскрин видео, siberiantiger_center

Удивительный эпизод из жизни барсуков в Приморье попал на камеры. На кадрах целое семейство упитанных животных готовится к очередному ремонту и разыскивает подручные материалы.

Видео опубликовал "Центр Тигр". Как напомнили сотрудники в официальном аккаунте, эти животные в бесконечной работе: строят и сложнейшие тоннели. Барсукам, отметили авторы публикации, повезло - грубая шерсть не стала объектом промысла. Однако в медицине часто применяют барсучий жир.

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