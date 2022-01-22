Он выжил, а она - нет. В жилом доме в Приморье произошел трагический пожар

Дознаватель МЧС на месте трагедии. Фото: пресс-служба МЧС Приморья
Минувшим вечером, 21 января, трагический пожар произошел в жилом доме в селе Новопокровке Красноармейского района. Когда прибыли пожарные, в доме находились мужчина и женщина.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Приморья. Жильцы были без сознания, их передали врачам - но медики констатировали смерть 43-летне женщины, мужчина (38 лет) остался жив.
Фото: пресс-служба МЧС Приморья
Пожар уничтожил веранду дома и имущество в доме, всего стихия буйствовала на 32 квадратных метрах. Причину, виновное лицо и ущерб устанавливают дознаватели МЧС, а также специалисты Следкома.
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