Что за аномалия? Рыболовов Приморья поразила рептилия на льду в лютый мороз

Приморцы обсуждают находку в соцсетях Фото: Олег УКЛАДОВ

Дальневосточные рыбаки поделились видеозаписью, на которой по льду ползает змея. Находку можно назвать аномальной: многие рептилии не выживают при температуре ниже +4 градусов. Не установлено, где именно снят ролик, при этом приморцы активно обсуждают увиденное.

Об этом "КП-Владивосток" стало известно в соцсети. На опубликованных кадрах змея шипит языком и, кажется, хорошо себя чувствует. Автор за кадром отмечает, что это живая настоящая рептилия:

- 15 января! Вон, даже язык показывает, живая.

Не все приморцы поверили. В комментариях под видео пользователи пишут, что автор сам положил рептилию, снял и "хайпанул":

- Мужик, закончил? Забирай уже игрушку домой.

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