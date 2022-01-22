Осталась одна босиком с собаками: дом женщины во Владивостоке сгорел до тла

Фото: svodka25
Во Владивостоке на Надибаидзе сгорел деревянный жилой дом, сообщили очевидцы в соцсети. По предварительным данным, в доме женщина жила одна с собаками, спасаясь от пожара, она выбежала босиком.
Дальнейшая судьба пострадавшей пока неизвестна. Пожар удалось потушить, но от строения практически ничего не осталось. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются, погибших нет.
Владивостокцы в комментариях выражают соболезнования: многие отметили, что готовы помочь одеждой, деньгами и медикаментами. Других же заинтересовали причины пожара:
- Что-то часто стали гореть. Несговорчивая попалась застройщикам?
Ранее "КП-Владивосток" писала о пожаре в Красноармейском районе Приморье. Жилой дом уничтожен, мужчина выжил, но женщина в огне погибла.
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