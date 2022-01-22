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Владивосток22 января 2022 3:49

Четверо скончались - обновленные данные по COVID-19 в Приморье

За минувшие сутки в Приморском крае коронавирусом заразились еще 368 человек
Руслан НОВИКОВ
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Привито порядка 944 тысяч жителей

Привито порядка 944 тысяч жителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье не падает ежедневная заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки заразились еще 368 человек, всего зафиксировали 108 588 случаев заражения, сообщили в региональном оперштабе.

Выздоровели еще 431 человек, всего за период пандемии 92 092 жителя. К сожалению, четверо приморцев за минувшие сутки скончались - всего болезнь унесла жизнь 1 663 человек.

Привито как минимум первым компонентом 943 926 жителей. Напомним, опасный штамм коронавируса - омикрон - уже зафиксирован в Приморье у 33-летнего мужчины. Также первого зараженного зафиксировали в Хабаровском крае.

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