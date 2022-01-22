Четверо скончались - обновленные данные по COVID-19 в Приморье

Привито порядка 944 тысяч жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье не падает ежедневная заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки заразились еще 368 человек, всего зафиксировали 108 588 случаев заражения, сообщили в региональном оперштабе.

Выздоровели еще 431 человек, всего за период пандемии 92 092 жителя. К сожалению, четверо приморцев за минувшие сутки скончались - всего болезнь унесла жизнь 1 663 человек.

Привито как минимум первым компонентом 943 926 жителей. Напомним, опасный штамм коронавируса - омикрон - уже зафиксирован в Приморье у 33-летнего мужчины. Также первого зараженного зафиксировали в Хабаровском крае.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.