Краснокнижную птицу вновь заметили в Приморье

Орлана заметили в Партизанском районе. Предоставлено КП

В Партизанском районе возле поселка Боец Кузнецов заметили еще одного белохвостого орлана - редкую краснокнижную птицу. Фотографии "Комсомольской правде - Владивосток" прислал очевидец.

На кадрах орлан грациозно летит, будто осматривая "владения". Это величественная и хищная птица - как правило, охотятся они на рыбу. Ранее "Комсомолка" публиковала фоторепортаж о белохвостых орланах, которые слетелись на охоту в бухте Золотой Рог во Владивостоке.

Напомним, одна из птиц пострадала. Истощенный орлан с поврежденным клювом поступил в центр "Тигр" - хищник проходит реабилитацию.

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