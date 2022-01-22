Двадцать человек с детьми вытащили пожарные из полыхающей многоэтажки во Владивостоке

Участвовали больше двадцати пожарных. Из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты МЧС России сегодняшним утром, 22 января, справились с бушующей стихией. Загорелась многоэтажка на улице Сельской во Владивостоке - весь девятый этаж был объят дымом.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Приморья. Пожарные были на месте уже через пять минут. Девятый этаж, где загорелась комната, был закрыт дымом. По лестничным маршам с помощью спасательных устройств удалось вытащить двадцать жильцов, в том числе детей. Никто не пострадал.

- На момент прибытия первых подразделений наблюдалось сильное задымление всего 9 этажа. В результате пожара выгорела комната в квартире на общей площади 12 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются, - уточнили в пресс-службе.

В большой операции участвовали 6 единиц техники и 21 специалист. Напомним, в Красноармейском районе трагический загадочный пожар унес жизнь женщины минувшей ночью, а во Владивостоке вечером накануне сгорел деревянный жилой дом.

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