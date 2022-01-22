Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток22 января 2022 4:45

Двадцать человек с детьми вытащили пожарные из полыхающей многоэтажки во Владивостоке

Девятый этаж, где загорелась комната, был закрыт дымом
Ростислав САХАЛИНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Участвовали больше двадцати пожарных. Из архива КП

Участвовали больше двадцати пожарных. Из архива КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты МЧС России сегодняшним утром, 22 января, справились с бушующей стихией. Загорелась многоэтажка на улице Сельской во Владивостоке - весь девятый этаж был объят дымом.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Приморья. Пожарные были на месте уже через пять минут. Девятый этаж, где загорелась комната, был закрыт дымом. По лестничным маршам с помощью спасательных устройств удалось вытащить двадцать жильцов, в том числе детей. Никто не пострадал.

- На момент прибытия первых подразделений наблюдалось сильное задымление всего 9 этажа. В результате пожара выгорела комната в квартире на общей площади 12 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются, - уточнили в пресс-службе.

В большой операции участвовали 6 единиц техники и 21 специалист. Напомним, в Красноармейском районе трагический загадочный пожар унес жизнь женщины минувшей ночью, а во Владивостоке вечером накануне сгорел деревянный жилой дом.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.