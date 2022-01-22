Во Владивостоке водитель влетел в бетонную стену

Предоставлено КП

Во Владивостоке в районе Снеговой Пади утром произошло серьезное ДТП. Водитель, судя по всему, на высокой скорости влетел в бетонную стену. Капот Toyota Sai сильно помят.

Кадры с места аварии прислали очевидцы, все произошло утром сегодня, 22 января. Часть бетонной стены треснула из-за удара, щебень рассыпалась по дорожному полотну. Автор публикации в соцсетях, при этом, добавил, что авария произошла из-за гололеда. Однако на кадрах очевидцев, льда на проезжей части не видно. Это заметили и в комментариях:

- Я ехала там же. Гололеда нет! - написала жительница.

По предварительным данным, пострадавшего водителя "подрезали", из-за чего тот не справился с управлением. Погибших нет. Обстоятельства уточняются.

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