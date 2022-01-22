Перелеты из Владивостока и других городов ДФО в Петербург открывает Red Wings

Рейсы начнутся летом и будут проходить дважды в неделю. Фото: Антон ПЕТЛИЦА

Из Владивостока и ряда других городов Дальнего Востока с 1 июня можно будет улететь в Санкт-Петербург, в том числе по субсидированным тарифам. Программу полетов запускает еще один перевозчик - Red Wings, он входит в десятку крупнейших авиакомпаний России.

Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток. Регулярные рейсы будут проходить из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург и обратно.

Первый рейс из Владивостока запустят 2 июня 2022 года, по расписанию он будет проходить два раза в неделю - по понедельникам и четвергам. Время полета Владивосток-Санкт-Петербург - 8 часов 45 минут.

- Для выполнения программы в аэропорту Владивосток будет организовано базирование трех самолетов SSJ100 вместимостью 100 кресел, - подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, рейсы Владивосток-Санкт-Петербург-Владивосток будут субсидироваться по Постановлению Правительства №215, что позволит отдельным категориям россиян – жителям Дальнего Востока, молодежи, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям – приобретать билеты по льготным ценам. Ранее "Комсомолка" подробно писала об ограничении билетов - теперь всего четыре билета положено дальневосточникам, желающим улететь в европейскую часть страны.

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