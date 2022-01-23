В воскресенье, 23 января, в Приморье потеплеет до нуля градусов

Фото: СОБОЛЬ Анна.

В воскресенье, 23 января, Приморский край окажется во власти гребня антициклона, который и определит погоду в регионе. По данным портала «Примпогода», сегодня в крае без осадков, ветер умеренный северо-западный, температура воздуха от 1 до 15 градусов мороза.

В дальневосточной столице небольшая облачность, сильный ветер возьмет направление с северо-запада. Утром во Владивостоке было -15…-17 градусов, днем немного потеплеет – до 8 градусов со знаком минус.

В соседнем Уссурийске переменная облачность и также без осадков. Утром ветер слабый, во второй половине северный умеренный. Температура воздуха -10...-12°C, в утренние часы -25...-27°C.

В Находке температура воздуха сегодня 0...-2°C, в утренние часы -8...-10°C. Ветер возьмет направление с севера, слабый, во второй половине умеренный, без осадков.

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