Жители Владивостока узнали, как получить грант на свой креативный проект

Фото: Президентский фонд культурных инициатив.

В субботу, 22 января, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов встретился с представителями общественных организаций, деятелями культуры и авторами творческих проектов. Целью встречи было как можно больше и подробнее рассказать о предоставление президентских грантов на проекты в области культуры, искусства, креативных и творческих индустрий.

Встреча проходила в библиотеке имени А.Чехова, проспект 100-летия Владивостока, 48. Роман Карманов рассказал и об итогах заявочной кампании первого грантового конкурса 2022 года, о том, какую активность проявили в нем жители Дальнего Востока и Приморского края в частности.

К слову, в первом конкурсе, который проходил в 2021 году, жители региона направили 122 заявки, восемь из которых поддержали эксперты. В их числе проект иммерсивного фестиваля «Голос Внутри», цикл обучающих лекториев и мероприятий «Кино Приморья», инициатива «Приморье в каждой Букве», молодежная арт-резиденция: «Китовая деревня», проведение парада яхт «Курсом корвета «Америка», инновационная программа развития творческих способностей у детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей «Юный Моцарт», проект «Люди добрые. Дальний Восток» и съемка первого документального фильма о цифровом и технологическом искусстве России. Общая сумма поддержки проектов, которые уже реализуются в регионе при помощи грантовой поддержки — 15 704 953 рублей, заявленное авторами софинансирование — 8 544 420 рублей.

Фото: Президентский фонд культурных инициатив.

- В этом году общий грантовый фонд двух конкурсов составит восемь миллиардов рублей, по четыре миллиарда в каждой «волне» будут распределены между самыми яркими и значимыми творческими проектами. В 2023 и 2024 годах на поддержку деятельности креативных команд страны и реализацию их проектов будет выделено по 10 млрд в год. Это значит, что вы можете планировать долгосрочные проекты и заявлять их новые этапы развития на грантовый конкурс, - рассказал Роман Карманов.

На новый грантовый конкурс, итоги заявочной кампании которой подведены 21 января, от Приморского края подано 83 заявки, общий бюджет которых — 207 139 614 рублей, заявленное софинансирование со стороны авторов — 105 361 065 рублей.

Еще одна встреча с жителями Владивостока состоится в воскресенье, 23 января, в библиотеке «Бук», улица Светланская, 55. Начало в 12 часов.

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