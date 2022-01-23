Еще 373 случая заражения коронавирусом обнаружили в Приморье

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия.

Правительство Приморского края опубликовало обновленные данные по заболеваемости коронавирусом в регионе. По данным пресс-службы ведомства, за прошедшие сутки в крае заразились опасным вирусом еще 373 приморца.

В период с 22 по 23 января побороть недуг удалось 544 местным жителям. Есть и печальные цифры – за сутки скончались три человека.

Всего за время властвования пандемии в мире в Приморском крае заразились 108 961 человек. Выздоровели 92 636 приморцев. Скончались 1 666 местных жителей.

Прививку получили уже 945 727 приморцев.

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