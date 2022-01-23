Крупный пожар произошел во Владивостоке

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Серьезный пожар произошел ночью воскресенья, 23 января, во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 02:10. Звонивший сообщил о пожаре в двухэтажном здании на улице Военное Шоссе, где располагался склад автозапчастей и стройматериалов. Через восемь минут огнеборцы уже прибыли на место и приступили к тушению.

Специалисты установили, что горит кровля здания. В результате пожара здание склада полностью уничтожено огнем на общей площади 480 квадратов. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

По данным пресс-службы ведомства, всего в тушении было задействовано 10 единиц пожарной техники и 43 человека личного состава.

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