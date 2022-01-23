Жители многоквартирного дома во Владивостоке несколько дней греются обогревателями

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Из-за перемерзания розлива системы отопления в нежилом помещении на первом этаже одного из домов во Владивостоке обитатели здания вот уже несколько дней отапливают свои жилища электрообогревателями. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» стало известно из пресс-службы администрации города.

Так, авария произошла накануне, но в первые дни управляющая компания пыталась своими силами устранить последствия случившегося. Самостоятельно рабочие с этой задачей справиться не смогли, тогда стало ясно, что нужно срочно обращаться за помощью – половина дома осталась без отопления. Сейчас внутридомовые коммуникации меняет подрядная организация администрации города. На время работ жителей дома обеспечили электрическими обогревателями.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Часть квартир оставалась и остается с отоплением. В другой половине дома подача тепла начнется сегодня. Полностью работы будет завершены в течение нескольких дней, - заявил начальник управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Григорий Пейхвассер.

На сегодняшний день в дома по улице Зои Космодемьянской проводятся работы по замене системы отопления. В администрации города заверили, что уже совсем скоро тепло вернется в квартиры местных жителей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.