Двое приморцев отравились угарным газом во время пожара в тепловом коллекторе

Фото: МАКЕЕВ Иван.

В Уссурийске проводится доследственная проверка по факту смерти двух мужчин в коллекторе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю.

В воскресенье, 23 января, в тепловом коллекторе у дома по улице Вокзальная дамба в Уссурийске произошел пожар. После тушения специалисты обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни.

По данному факту следователи организовали проверку. По предварительной информации, смерть наступила в результате отравления угарным газом. Личности погибших устанавливаются. Причина возгорания пока тоже неизвестна.

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