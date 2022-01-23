Во Владивостоке пройдут массовые отключения воды

Фото: ОБЕРЕМЧЕНКО Николай.

На следующей неделе во Владивостоке отключат холодную воду. Об этом сообщает «Примводоканал».

Так, во вторник, 25 января, с 09:00 часов утра воду отключат в домах по следующим адресам:

Руднева 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Отключения пройдут по причине плановых ремонтных работ, которые продлятся до 17:00 часов включительно.

В среду, 26 января, воду отключат в домах по улицам:

пр. Острякова 27;

Хабаровская 27, 27а, 29, 31, 31а.

Здесь отключения связаны также с плановыми ремонтными работами. Воды не будет с 09:00 часов утра до 16:00 часов дня включительно.

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