Курс на рост - опубликованы новые данные по COVID-19 в Приморском крае

В крае усилены антиковидные ограничения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье интенсивно растет ежедневная заболеваемость коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки зафиксировано еще 379 случаев COVID-19, всего - 109 340.

Выздоровели еще 419 человек, за весь период пандемии - 93 055 жителей. Скончались за сутки шестеро приморцев, всего болезнь унесла жизни 1 672 жителей.

Привито как минимум первым компонентом уже 946 188 человек, 916 человек вакцинировались за воскресный выходной. В крае уже обнаружены заболевшие новым штаммом коронавируса - омикроном. Усилены антиковидные меры.

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