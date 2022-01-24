Он специально? Во Владивостоке в "рыбном месте" автоподстав заметили подозрительное ДТП

Фото: принтскрин видео, dps.control

Момент ДТП, произошедшего в воскресный выходной в районе 3-й Рабочей во Владивостоке, попал на камеры видеорегистратора. На кадрах автомобиль толкнул другую "легковушку" на повороте.

Видеозапись разместили в соцсетях. Приморцы, посмотрев кадры, начали бурную дискуссию в комментариях: и большая часть уверяет, что замешана автоподстава.

- Официально можно кричать, что подстава. Куча места для маневров. Не применил ни одного действия для избежания ДТП;

- Это по правилам дорожного движения, но он сделал это специально! - пишут жители.

Напомним, недавно причиной бурных споров стало ДТП в районе Таксопарка - жители считают, что в аварии не все чисто. В рейтинге ОСАГО из-за возросшего количества автоподстав Приморье - в красной зоне. О "рыбных местах", где чаще всего фиксируют липовые ДТП, "Комсомолка" писала подробно в этом материале.

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