Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток24 января 2022 0:29

Он специально? Во Владивостоке в "рыбном месте" автоподстав заметили подозрительное ДТП

Приморцы устроили дискуссию из-за аварии
Ростислав САХАЛИНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: принтскрин видео, dps.control

Фото: принтскрин видео, dps.control

Момент ДТП, произошедшего в воскресный выходной в районе 3-й Рабочей во Владивостоке, попал на камеры видеорегистратора. На кадрах автомобиль толкнул другую "легковушку" на повороте.

Видеозапись разместили в соцсетях. Приморцы, посмотрев кадры, начали бурную дискуссию в комментариях: и большая часть уверяет, что замешана автоподстава.

- Официально можно кричать, что подстава. Куча места для маневров. Не применил ни одного действия для избежания ДТП;

- Это по правилам дорожного движения, но он сделал это специально! - пишут жители.

Напомним, недавно причиной бурных споров стало ДТП в районе Таксопарка - жители считают, что в аварии не все чисто. В рейтинге ОСАГО из-за возросшего количества автоподстав Приморье - в красной зоне. О "рыбных местах", где чаще всего фиксируют липовые ДТП, "Комсомолка" писала подробно в этом материале.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.