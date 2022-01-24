Трагедия в режиме онлайн: во время звонка юная жительница Приморья упала с моста

Некоторые утверждают, что девочка спрыгнула намеренно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье с 14-летней девочкой произошла трагедия. Юная жительница Приморья провалилась в дыру в мосту. Падение обернулось для школьницы травмой. Информация об этом появилась в социальных сетях.

В Инстаграме жители Лесозаводска рассказали ужасную историю, которая произошла с девочкой. По предварительной информации, она разговаривала по видеосвязи со своей знакомой, и разговор закончился плачевно. Не заметив дыру в ограждении моста, школьница провалилась в нее. Предположительно, в результате падения подросток сломал шейку бедра.

Пользователи социальных сетей рассказали, что девочку собираются перевозить во Владивосток, а расследованием ЧП занялась полиция и следственный комитет.

История и так довольно плачевная, так еще и обрастает все более жуткими подробностями, правда не факт, что достоверными. Так, некоторые приморцы утверждают, что это был не несчастный случай, а намеренный поступок. Якобы девочка пошла на такой шаг по семейным обстоятельствам. Также некоторые утверждают, что у нее черепно-мозговая травма и шрам на все лицо.

Жители Лесозаводска отмечают, что этот мост словно проклят: на нем то бьются, то горят, то с него спрыгивают.

Однако не все приморцы верят, что девочка спрыгнула из-за проблем в семье, и винят во всем современные технологии.

- Переиграют в игры компьютерные, а потом крыша едет. Сразу куча виновных, администрация, учителя, родители. Срочно нужно этих детей на лето нагрузить работой.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой Минздрава Приморья и следственного комитета, чтобы выяснить, действительно ли девочку отправят во Владивосток и в каком она сейчас состоянии. В первом ведомстве пообещали уточнить информацию и прислать комментарий позднее. А в СУ СК ответили следующее:

- Информацию о том, что касается несовершеннолетних и людей, которые проходят по уголовным делам, мы не распространяем.

Редакция также попыталась связаться с пресс-службой МВД Приморья, но безуспешно.

После этой трагедии в социальных сетях появилась информация, что ограждение моста восстановлено.

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