Пневмония не помеха: во Владивостоке у пациентки, подключенной к ИВЛ, нашли крупную партию наркотиков

У пациентки с пневмонией нашли крупную партию наркотиков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доставленную на скорой в одну из городских больниц жительницу Владивостока ради спасения ее жизни подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У женщины диагностировали пневмонию в тяжелой форме. Как стало известно «Комсомольской правде-Владивосток», это оказалось не единственным неприятным «сюрпризом» для врачей. При осмотре личных вещей пациентки у нее обнаружили крупную партия наркотиков.

Среди прочего у больной при себе находились четыре свертка с синтетикой и гашишным маслом, что является крупным размером. В больницу вызвали полицейских, которые изъяли запрещенные вещества и направили их на экспертизу.

Также во время лечения нарко-пациентки врачи выявили у нее целый ряд серьезных сопутствующих заболеваний. После выхода из больницы женщину ждет суд и длительный срок.

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