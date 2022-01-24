Более тысячи пожилых дальневосточников освоили «Азбуку интернета» в 2021 году

Фото: ПАО «Ростелеком»

1105 пенсионеров из пяти дальневосточных регионов прошли в 2021 году курсы обучения основам цифровой грамотности по учебным пособиям «Азбука интернета». В проекте было задействовано 49 офлайн-площадок в Амурской и Сахалинской областях, Приморском, Хабаровском и Камчатском краях.

На Сахалине курсы проходили в 19 районных библиотеках: на их базе провели 584 урока для 664 пенсионеров.

В Хабаровском крае курсы обучения основам интернет-грамотности прошли 180 пенсионеров из десяти населенных пунктов региона. Здесь занятия организовали региональное отделение Союза пенсионеров России и АНО «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» при поддержке компании «Ростелеком».

– Я прошла курсы в мае прошлого года и осталась очень довольна. После обучения завела электронную почту, зарегистрировалась в соцсетях, общаюсь по Skype со своим сыном, который живет в Петербурге. Еще могу пользоваться государственными услугами в электронном виде и записываться к врачам удаленно. Учебное пособие мне помогает и сейчас. Если что-то не знаю или забыла – открываю учебник, – делится впечатлениями Татьяна Авдеева, пенсионерка из Амурской области.

Важной составляющей «Азбуки интернета» в 2021 году стали мероприятия, направленные на обучение представителей «серебряного поколения» основам цифровой безопасности.

В частности, в Амурской области для слушателей курса была организована встреча с сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области на тему мошенничества в сети и в офлайн. В конце встречи пенсионерам раздали специально подготовленные памятки и учебное пособие «Азбука интернета», дополненное в 2021 году модулем по безопасному поведению в сети.

Яркими событиями проекта стали соревнования по компьютерной грамотности. Так, в Приморье к региональному этапу XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров присоединились более 30 представителей старшего поколения из 18 муниципальных образований края.

Впечатляющие достижения продемонстрировали дальневосточники и во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету». Одним из призеров соревнований в 2021 году стал выпускник компьютерных курсов Анатолий Можаровский, на счету которого – несколько успешных интернет-проектов, в том числе сайт интернет-магазина и поэтический портал Амурской области.

– Пожилой возраст – не повод отказываться от того, чтобы стать активным участником онлайн-сообщества. Как безопасно пользоваться интернетом и зарегистрировать электронную почту, что и где искать на портале Госуслуг, как перейти на «ты» с компьютером и цифровыми сервисами – найти ответы на эти и подобные вопросы пенсионеры смогли после обучения на портале и по пособиям. Напомню, что участие в учебной программе «Азбука интернета» бесплатное и присоединиться может любой желающий, – отметила директор по коммуникациям макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Любовь Алексеева.

Напомним, разработчики программы «Азбука интернета» – Ростелеком и Пенсионный фонд России – реализуют образовательную программу для граждан старшего поколения и людей с ограниченными возможностями с 2014 года. В связи с эпидемиологической обстановкой с июня 2021 года на портале «Азбуки интернета» доступны рекомендации по дистанционному обучению.

Полный курс «Азбука интернета» имеет два учебных модуля: базовый и расширенный. Базовый курс помогает освоить основы работы на компьютере, знакомит с порталом Госуслуг, сайтами ПФР и федеральных органов власти, полезными сервисами и возможностями интернета. Расширенный курс помогает разобраться, как совершать онлайн-покупки, найти работу в интернете или записать и отправить друзьям видеообращение, знакомит с соцсетями и правилами безопасности при общении в них. Чтобы помочь пенсионерам научиться пользоваться многочисленными возможностями мобильных устройств, в этом году в «Азбуку интернета» был добавлен модуль «Возможности мобильных устройств. Работа с приложениями».

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