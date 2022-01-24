Сразу две команды КВН из Владивостока представят столицу ДВ в Высшей лиге

Фото: пресс-служба ВДЦ "Океан"

Впервые за долгое время сразу две команды из дальневосточной столицы представят регион в Высшей Лиге КВН в одном сезоне. В минувшую субботу, 22 января, право участвовать завоевала команда ВДЦ "Океан", они прошли отбор на фестивале в Сочи.

Ребята наряду с командой "Красный лис" из Владивостока окажутся в одном ряду с "Полуостровом" из Симферополя, "Городом N" из Челябинска, командой "Юра" из Москвы и другими. Ранее "Красный лис" стал первой командой, вырвавшейся в "Вышку" впервые за 16 лет. Ребята завоевали Кубок мэра Москвы и стали чемпионами Международного союза КВН, хотя и не прошли отбор в Сочи.

- Наши ребята достойно выступили на фестивале в Сочи и теперь будут готовиться к играм в ЦАТРА Москвы,- рассказали в пресс-службе ВДЦ "Океан".

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