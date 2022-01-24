Слезно просила позвонить в скорую: доверчивую жительницу приморской столицы обокрали прямо в магазине

Пенсионерка Владивостока отдала мошеннице свой телефон Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 24 января, на улице Хабаровской произошло дерзкое преступление. Жертвой предприимчивой незнакомки стала доверчивая жительница Владивостока. Пытаясь помочь несчастной вызвать скорую в торговом центре, покупательница лишилась своего телефона .

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», сигнал о преступлении поступил в полицию в обеденное время из магазина на Хабаровской. Пожилая местная жительница пришла туда за продуктами, когда к ней подошла встревоженная женщина.

Незнакомка вежливо попросила дать ей своей телефон, чтобы вызвать скорую, так как ее сотовый якобы не работает. Доверчивая горожанка, пытаясь помочь нуждающемуся в помощи человеку, без опаски протянула ей своей смартфон.

После этого незнакомка разыграла целый спектакль: сначала она сделала вид, что звонит врачам и просит помощи, а затем стала говорить, что связь куда-то пропадает. Для этого ей нужно отойти в другое место, где сигнал хорошо берет.

В итоге аферистка постепенно скрылась из поля зрения хозяйки телефона и выбежала с чужим смартфоном на улицу. Когда обманутая пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенницы, то попросила сотрудников торгового центра вызвать полицию.

Прибывшие стражи порядка опросили пострадавшую и начали просматривать камеры наблюдения, которые запечатлели подозреваемую. Сейчас ее личность устанавливается. Злоумышленнице грозит ответственность по ст. 159 УК РФ (мошенничество), предусматривающей штраф и до двух лет лишения свободы.

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