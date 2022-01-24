Еще одна авикомпания запускает рейсы из Владивостока в Сеул

Аэропорт Инчхон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Владивостока в Сеул рейсы будет осуществлять еще одна авиакомпания - Air Busan. В столицу Южной Кореи приморцы смогут летать раз в две недели.

В зимнем расписании авиаполетов рейс появится 5 февраля, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток. Вылет из Владивостока в 18:05, прилет в аэропорт Инчхон в Сеуле - в 20:00 по местному времени.

Напомним, рейсы откроет компания Korean Air - полеты будут проводить по вторникам раз в две недели с 25 января.

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