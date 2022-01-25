В Приморье температура 25 января может подняться до +3

Во Владивостоке от -5 до -7 градусов
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Погоду в Приморье сегодня, 25 января, определяет поле повышенного атмосферного давления, температура составит от +3 до -11 градусов. Ветер умеренный, преимущественно, северо-западных направлений.
Об этом сообщил портал Примпогода. В дальневосточной столице облачно, но без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного, температура воздуха в течение дня составит от -5 до -7 градусов.
В Уссурийске без осадков и переменная облачность. Слабый ветер. Утром холодно: от -24 до -26 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до -7...-9 градусов.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный слабый до умеренного. Температура воздуха +1...-1 градусов. Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", в Приморье ждут температурные качели, хотя первая половина недели выдастся теплой.
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